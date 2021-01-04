العمل تحت الأرض .. إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة مقلقة

قال علي ربيع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ، لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين ، إن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة.

وذكر المتحدث، إن التخصيب يجري في منشأة فوردو النووية تحت الأرض .

وعلقت الصحف الدولية ، بأن هذا مستوى من النقاء غير مسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى كبرى عام 2015.

وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن عدة خروقات إيرانية أخيرة للصفقة ، والتي بدأت في انتهاكها عام 2019 انتقاما لانسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وقال علي ربيع لوكالة مهر: "منذ بضع دقائق ، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المائة في مجمع فوردو للتخصيب".

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأول من يناير، إن طهران أبلغت الهيئة أنها تخطط لاستئناف التخصيب بنسبة تصل إلى 20 بالمئة في موقع فوردو الموجود داخل جبل.