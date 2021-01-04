بعد رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم..تحذير عاجل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، إن مفتشيها يراقبون الأنشطة النووية في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال في وقت سابق: "بدأنا تنفيذ إجراءات أولية في مسيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فوردو". ونقلت صحيفة "إيران إنترناشونال" عن مصادر بالاتحاد الأوروبي قولها: "تخصيب طهران لـ 20% يعد خروجا على الاتفاق النووي". وأضافت المصادر: "رفع طهران لتخصيب اليورانيوم ستكون له عواقب وخيمة".

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