أول تعليق من الجيش الأمريكي على استيلاء إيران على ناقلة نفط كورية

قال الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان عاجل له منذ قليل، إنه على علم بتغيير مسار ناقلة كورية جنوبية للمياه الإيرانية.
ومنذ قليل، قالت هيئة بحرية بريطانية إن ناقلة كورية جنوبية غيرت مسارها إلى مياه إيران الإقليمية.
وقالت وسائل إعلام إن "الناقلة كانت متوجهة إلى الإمارات"، فيما تظهر أحدث بيانات الأقمار الصناعية، موقع الناقلة بالقرب من ميناء بندر عباس".
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