نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأثنين، إن بلاده لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية.

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية: " تعزيز تخصيب اليورانيوم الإيراني ينتهك الالتزامات السابقة ويظهر النية لتطوير أسلحة نووية".

وتابع: "تعزيز تخصيب اليورانيوم الإيراني ينتهك الالتزامات السابقة ويظهر النية لتطوير أسلحة نووية".

ومنذ قليل قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشيها يراقبون الأنشطة النووية في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال في وقت سابق: "بدأنا تنفيذ إجراءات أولية في مسيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فوردو".

ونقلت صحيفة "إيران إنترناشونال" عن مصادر بالاتحاد الأوروبي قولها: "تخصيب طهران لـ 20% يعد خروجا على الاتفاق النووي".

وأضافت المصادر: "رفع طهران لتخصيب اليورانيوم ستكون له عواقب وخيمة".