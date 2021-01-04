الخارجية الروسية: ننسق مع شركائنا الوثائق النهائية حول قمة مجلس الأمن الدولي

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن بلاده مع شركائها تقوم بتنسيق الوثائق النهائية للقمة الخماسية لمجلس الأمن الدولي.



وأضاف فيرشينين - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /الاثنين/ - : "لابد من تنظيم قمة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي بحضور شخصي للزعماء، والتي طرح عقدها الرئيس الروسي فلاديميرٍ بوتين في العام الماضي".



وتابع قائلًا: "إن لبقمة ستنعقد بمجرد أن تسمح الحالة الوبائية، ونحن بدأنا بالتعاون مع الشركاء في تنسيق جدول الأعمال وعناصر الوثائق النهائية المحتملة".



يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في يونيو الماضي عقد اجتماع لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا) لمناقشة القضايا العالمية الملحة.