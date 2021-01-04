مواد شديدة الخطورة.. إيران تستولى على ناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية

كشفت مصادر مطلعة عن استيلاء إيران على ناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية تحوي مواد كيميائية شديدة الخطورة.

ووفقا لما ذكره موقع "إيران انترناشيونال"، دخلت ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية المياه الإقليمية الإيرانية عندما كانت في طريقها إلى الإمارات، وسط مخاوف بشأن مصادرتها من قبل إيران.

ووفقا لأحدث بيانات الأقمار الصناعية فإن الناقلة الآن تتواجد بالقرب من ميناء بندر عباس، جنوبي إيران.

في سياق أخر، أعلن رئيس غرفة التجارة الإیرانية-الكورية الجنوبية، أمس الأحد، أن هناك مفاوضات تجري مع سيئول لمقايضة أرصدة إيران المجمدة لديها، بأنواع من السلع منها لقاح فيروس كورونا.

وأوضح حسين تنهائي في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية أن الجانب الكوري الجنوبي لم يقدم على خطوات تنفيذية حتى الآن لمقايضة السلع أو الإفراج عن هذه الأرصدة، فيما تم تقديم عدة مقاربات من قبل غرفة التجارة الإيرانية الكورية لنائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يوم أمس بهذا الشأن.

ولفت تنهائي إلى أن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تتراوح بين 8 إلى 8.5 مليار دولار.