صرف حافز | رابط التسجيل في برنامج حافز وأهم الشروط

صرف حافز بالمملكة العربية السعودية لشهر يناير لعام 2021 م فقد تزايد البحث الآن عن موعد صرف برنامج حافز وهو البرنامج مخصص لمساعدة المواطنين والمواطنات السعوديين بالمملكة الذين يبحثون عن العمل وبرنامج حافز الذى أمر به الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وبرنامج حافز ينقسم إلى نوعين النوع الأول هو حافز صعوبة الحصول على عمل والنوع الثاني هو حافز يصرف للباحثين عن العمل ويتم صرف هذا الحافز بصفة مستمرة ومنتظمة وذلك لمساندة ودعم المواطنين والمواطنات السعوديين ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم موعد صرف حافز لشهر يناير 2021 م وطريقة التسجيل في برنامج حافز وأهم الشروط اللازمة للاشتراك في برنامج نظام حافز بالسعودية

شروط التسجيل في برنامج حافز

لقد حددت مؤسسة هدف مجموعة من الشروط والأحكام التي لابد من توافرها فى طالب التسجيل فى برنامج حافز لدعم الباحثين عن العمل والذين يجدون صعوبة في الحصول على عمل وسوف نوضع تلك الشروط وهى كما يلي

يشترط أن يكون طالب التسجيل فى برنامج حافز مواطن سعودي الجنسية

لابد أن يكون طالب الاشتراك لا يعمل فى أى من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالسعودية

على المتقدم لبرنامج حافز أن يكون مواطن قادر على العمل

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 20 سنه ولا يزيد عن 35 سنه وقت التقدم للإشتراك في برنامج حافز

يشترط على المتقدم أن يكون ليس لديه أى نشاط تجاري أو يكون صاحب أى مؤسسة تجارية

يشترط أن يكون المتقدم قد أتم المرحلة التعليمية و الا يكون طالب

لا يحق للمتقاعدين الذين يحصلون على راتب شهري للتقاعد التقديم فى برنامج حافز

يشترط أن يكون المتقدم موجود بالسعودية فترة عام على الأقل قبل التقديم

لا يحق للمتواجدين في دار رعاية إجتماعية بالسعودية التقديم

يشترط الا يكون المتقدم يحصل على دخل راتب شهري ثابت

موعد صرف برنامج حافز لشهر يناير 2021 م

فقد أعلنت مؤسسة هدف بالمملكة العربية السعودية موعد صرف حافز لشهر يناير للعام الجديد 2021 م بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر يناير لعام 2021 م فقد أعلنت المؤسسة عن الإنتهاء من وضع المبالغ المحددة لبرنامج حافز للباحثين عن العمل والذين يجدون صعوبة في الحصول على عمل داخل المملكة العربية السعودية

رابط التسجيل في برنامج حافز بالسعودية

فيستطيع المواطنين والمواطنات السعوديين التسجيل فى برنامج حافز بالسعودية للباحثين عن العمل بعد توافر جميع الأحكام والشروط الخاصة بالاشتراك ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية

يقوم المتقدم بالدخول على الصفحة الرسمية لبرنامج حافز بالسعودية

ثم يقوم المواطن باختيار الجنسية السعودية

ثم يبدأ المتقدم فى إدخال البيانات المطلوبة من اسم ورقم الهوية الوطنية وإدخال تاريخ الميلاد

بعد ذلك يتم إدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني للمتقدم

ثم يتم التحقق من الرمز الذى يظهر والموافقة على الأحكام والشروط الخاصة بالحصول على حافز

فى هذا الوقت سوف تصل إلى المتقدم رمز التفعيل كرسالة على الهاتف

يتم وضع رمز التفعيل الذى تم ارساله ثم يتم وضع رقم سري وبذلك يكون قد تم التسجيل لأول مرة فى برنامج حافز للباحثين عن العمل بالسعودية

رقم برنامج حافز

يستطيع العملاء المشتركين في برنامج حافز لدعم الباحثين عن العمل والذين يجدون صعوبة في الحصول على عمل بالسعوية تحديث رقم الجوال الخاص بهم عن طريق الإتصال مباشرة برقم خدمة عملاء هدف بالمملكة العربية السعودية والرقم هو 920020301 ويستطيع العملاء الإتصال بدون الذهاب إلى أى فرع بالمملكة العربية السعودية