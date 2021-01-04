الضمان الاجتماعي 1442 من وزارة الموارد البشرية وأهم شروط المساعدة المقطوعة

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصبحت أكثر ما يرغب المستفيدين في التعرف علي موعد صرفه، حيث تعتبر المساعدة المقطوعة التي تقدمها الوزارة من أكثر المساعدات التي تدعم المواطنين في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الجميع بسبب التوقف؛ نتيجة الوباء المنتشر في كل أنحاء العالم، القرارات جاءت في إطار الإعلان عن ميزانية السعودية 2021 بعد السير علي النهج المرسوم من خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين ضمن رؤية 2030، شاملة الكثير من التغيرات من ضمنها تقديم المساعدة المقطوعة للمستحقين والمستفيدين بجانب العمل علي برنامج حساب المواطن للدعم لكافة المواطنين السعوديين، هذا علي الجانب الاجتماعي.

تعمل وزارة الموارد البشرية علي صرف المساعدة المقطوعة للمستحقين في أقرب وقت، هذا بعد أن أرسل الكثير من المستفيدين الأسئلة لمعرفة موعد صرف المقطوعة 1442، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وتوقف الأعمال بصفة عامة، وارتفاع مستوي المعيشة والأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين، لهذا سنتعرف معكم علي أخر أخبار الضمان والمقطوعة في عجالة سريعة.

الموارد البشرية الضمان الاجتماعي 1442

عملت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، بتوفير تحديث بيانات الضمان 1442، ليتم فرز التقارير باستمرار ومحاولة إعطاء معاشات ضمان المملكة للمستحقين، وفق أخر التطورات التي تمر بها البلاد، مع الإعلان عن ميزانية المملكة في الأونة الأخيرة، وجاء فيما يخص مقطوعة الضمان الاجتماعي، أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لصرفها وقتنا هذا، ومعاشات الضمان مستمرة وفق الخطة المتبعة، والجدول التالي يحدد قيمة المساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية.

تضمن القرار أن النظام القائم بالضمان مستمر بالمرسوم الملكي ضمن أمر ملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/ 7/ 1427هـ، علي كافة المستفيدين من الضمان والذين يقوموا بتحديث بيناتهم، بجانب وضع خطة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة من أجل استقبال تسجيل طلبات جديدة تدريجياً خلال الفترة الحالية، ويجب أن ينطبق علي المواطنين بعض الشروط الضرورية التي نوفرها لكم.

شروط الضمان الاجتماعي للبنات 1442

قامت وزارة الموارد البشرية مؤخراً، بالإعلان عن أهم الشروط للضمان الاجتماعي للسيدات والبنات السعوديات وهي كالآتي:-

يجب أن تكون البنت سعودية الجنسية .

يجب أن تكون البنت عاجزة عن العمل، عجز دائم أو مؤقتة، أو لديها إعاقة .

يجب أن تكون البنت لا تمتلك وظيفة، أو دخل شهري ثابت، أو أي ممتلكات خاصة .

يجب أن لا يكون لديها أي عائل، مثل الأب أو الأخ الأكبر

مقطوعة الضمان الاجتماعي

يمكنكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، ويمكنكم الحصول عليها إذا كانت الشروط التالية تنطبق عليكم.

كافة المستفيدين من المقطوعة يحصلون علي الدعم بشكل دوري كل سنة، هذا عندما لا يكونوا متقاضين معاش الضمان الاجتماعي، ولا يوجد لديهم دخل ثابت.

تقدم الوزارة مقطوعة الضمان مرة كل عامين، هذا إذا كان المستفيدين يحصلون علي راتب غير المقدم من المعاش للضمان.

يجب أن لا يقل عمر المستفيد من المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً، أثناء التقديم للحصول على هذا الدعم.

وجوب عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى للصرف بخصوص المقطوعة.

وجوب الجنسية السعودية إذا كان رجل أم أمرأة وفق الشروط.

الحصول علي مقطوعة الضمان يكون وفق الولولية.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442

يستطيع الجميع إجراء تحديث الضمان بكل سهولة، وذلك وفق الخطوات التالية:

يجب الدخول إلي رابط الوزارة الرسمي، رابط الضمان من الموارد البشرية.

يجب تسجيل دخول حساب ضمان الاجتماعي تحديث البيانات.

يقوم المستخدم بإدخال رقم السجل المدني الخاص به ’’اسم المستخدم’’.

يتم بعد ذلك التسجيل باستخدام الرقم السري، وإدخال رمز التحقق.

بالنهاية يتم إجراء تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442 بكل سهولة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قامت الوزارة بنشر اللائحة الجديدة التي تسير عليه المملكة، بخصوص صرف ضمان المستفيدين ضمن رؤية المملكة 2030 كالآتي:

نقلنا لكم أخر أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية، كما تعرفنا علي أخر مستجدات المعاشات المقرر صرفها مع عدم تحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 حتي الآن.