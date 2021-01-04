متى ينزل حافز بعد التأهيل 1442 خطوات التسجيل في حافز البحث عن عمل طاقات

متى ينزل حافز بعد التأهيل 1442؟ تساؤل يدور في ذهن كل من تقدم على برنامج حافز البحث عن العمل، لمتابعة طلبه، أو برنامج صعوبة الحصول على عمل، ومعرفة موعد نزول حافز الشهري، حيث يقترب الآن المواطنين الباحثين عن عمل والمتقدمين عبر منصة صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) عن موعد نزول حافز لشهر يناير 2021 الجاري، ونوضح لكم من خلال موقع ثقفني المهتم بالشأن السعودي وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين المتاحة، ما هو برنامج حافز، ومن المستفيد منه، والشروط اللازمة للتسجيل، ثم خطوات التسجيل في حافز البحث عن عمل، ضمن الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين خلال تعثرهم في إيجاد العمل المناسب فترة زمنية، وتقدم برامج مساعدة مالية للمواطنين بحسب الشروط والتي منها برنامج حساب المواطن، والمساعدة المقطوعة، والضمان الاجتماعي.

متى ينزل حافز بعد التأهيل 1442

وضع صندوق تنمية الموارد البشرية موعد صرف حافز لعام 1442 وفق التالي:

صرف حافز لشهر يناير 2021: يوم الثلاثاء 5 يناير 2020، الموافق 21 من جمادي الأول 1442 هـ، ولم يتبقى سوى ساعات وينزل حافز للمتقدمين عليه

صرف حافز لشهر فبراير 2021: بتاريخ الخميس 4 فبراير2021، الموافق 22 جمادي الآخر 1442 هـ.

حافز لشهر مارس 2021: بتاريخ الخميس 20 مارس2021، الموافق 20 رجب 1442هـ.

حافز شهر أبريل 2021: في يوم الاثنين 5 أبريل 2021، الموافق 23 شعبان 1442هـ.

حافز لشهر مايو 2021: بتاريخ الأربعاء 5 مايو 2021، الموافق 23 رمضان 1442هـ.

حافز لشهر يونيو 2020: في يوم الأحد 6 يونيو 2021، الموافق 24 شوال 1442 هـ.

حافز لشهر يوليو 2021: بتاريخ الاثنين 5 يوليو 2021، الموافق 25 ذو القعدة 1442 هـ.

حافظ لشهر أغسطس 2021: بتاريخ الخميس 5 أغسطس 2021 الموافق 26 ذو الحجو 1442 هـ.

برنامج حافز طاقات 1442

برنامج حافز البحث عن العمل هو أحد أهم البرامج التي تساعد من يجدون صعوبة في الحصول على عمل مناسب لهم، حيث يقوم على تأهيل الأيدي العاملة إلى سوق العمل، ويتضح ذلك من خلال مساهمته بقدر كبير في توفير المزيد من الفرص للباحثين عن العمل للحصول على الوظائف التي تناسبهم، بإشراك الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال والشركات في مكان واحد من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، تحت إشراف صندوق تنمية الموارد البشرية والاجتماعية (هدف للتوظيف)، ويقوم برنامج حافز على دعم الباحثين عن عمل من خلال تخصيص مبلغ مالي للجاد في البحث عن عمل وفق شروط معينة، ويتضمن برنامج حافز قسمين وهم: (حافز البحث عن العمل- حافز صعوبة الحصول على عمل).

حافز البحث عن عمل

برنامج حافز للباحثين عن العمل من أفضل البرنامج التي تقدم لمن يجدون صعوبة في الحصول على عمل مناسب لهم، من خلال منظومة متكاملة تساعدهم على التدريب والتأهيل بشكل جيد إلى سوق العمل الذي يتناسب مع هويتهم، كما يتيح البرنامج مخصص مالي شهري يمكن للمستفيدين الحصول عليه من أجل مساعدته للبحث الجاد عن الوظيفة، كما يقدم سبل المساعدة في البحث عن العمل تشجيعاً من البرنامج للتأهيل لدخول سوق العمل.

شروط التقديم في حافز البحث عن العمل

وضع شروط لابد من توافرها فيمن يتقدم للحصول على الدعم المالي والمساعدة المقدمة بهذا البرنامج من الرجال والنساء وهي:

التقديم مقتصر فقط على أصحاب الجنسية السعودية

عمر المتقدم لا يقل عن 20 ولا يزيد عن 35 عام

القدرة على العمل

ألا يكون لديه وظيفة بالقطاع الحكومي أو الخاص

ألا يكون مستحق لمعاش تقاعدي

ألا يكون له دخل ثابت يعادل 2000 ريال أو اكثر

ألا يكون طالب أو متدرب بأي مرحلة من مراحل التعليم والتدريب

ألا يكون مستحق لتعويض ضد التعطل عن العمل أو أي مخصص

ألا يكون مقيم بدور رعاية اجتماعية

أن تكون إقامته في المملكة لا تقل عن 10 اشهر خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب

انتهاء مدة 6 اشهر على القل من تاريخ الحصول على المؤهل الدراسي، أو من تاريخ انسحابه من الدراسةأو التدريب، في حالة عدم استحقاقه مكافأة من الدولة، أو مضي سنة كاملة في حالة كان مستحق مكافأة خلال الدراسة أو التدريب.

بالنسبة للموظف مرور 3 اشهر على الأقل بعد انتهاء العلاقة الوظيفية إذا كان يعمل بقطاع حكومي، أو انتهاء عمله بالقطاع الخاص.

البوابة الوطنية للعمل طاقات لمعرفة متى ينزل حافز

من الدخول على رابط البوابة الوطنية للعمل تجد كافة الخدمات المتاحة للباحث عن العمل أو صاحب العمل، مع شرح بالفيديو لكيفية الدخول على البوابة والدخول للحساب السابق، أو التسجيل لحساب جديد.

شرح فيديو الباحث عن العمل

خطوات تسجيل حافز 1442

حافز تسجيل الدخول 1442 يتم باتباع الأتي:

الدخول على رابط البوابة الوطنية للعمل طاقات السابق

إذا كان التسجيل لأول مرة يتم الدخول تسجيل جديد

تعبئة البيانات الشخصية

لمن سبق وسجل يتم الضغط على رابط التسجيل باحث عن العمل

ثم الضغط على اختيار المسجلين السابقين في حافز

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية

ثم كلمة المرور وتتكون من جزئين، الأول هو حرف T، ثم خط يليه الميلاد بالهجري

ثم زر تسجيل الدخول

يطلب إنشاء اسم مستخدم جديد

وإدخال الرمز السري للرد الألى

وإدخال كلمة مرور وفق الخطوات الموضحة لكيفية انشاء كلمة مرور صحيحة

يطلب تغيير كلمة المرور الخاصة به

ثم تأكيد كلمة المرور

ثم زر التالي للانتقال إلى صفحة البيانات الإضافية

كتابة البريد الالكتروني

ورقم الجوال الحالي

ثم زر إرسال

يرسل رسالة على الهاتف المسجل بحافز بها رمز التحقق

يتم وضعه بالخانة المخصصة ثم إرسال

بذلك تم عمل حساب في حاز والتأكد من البيانات

كما تتضمن البوابة الوطنية طاقات الانتقال إلى حافز كصاحب عمل وقدمت كذلك فيديو توضيحي لكيفية الدخول وتسجيل أصحاب الأعمال من خلال الفيديو التالي:

حافز صعوبة الحصول على عمل 1442

يختلف حافز البحث عن العمل عن حافز صعوبة الحصول على العمل ويأتي الخلاف في الفئة العمرية المستهدفة، حيث يستهدف صعوبة الحصول على عمل الفئة العمر من 20 إلى 60 سنة، لمن يواجهون صعوبات وتحديثات كثيرة في الحصول على عمل، ووضعت البوابة الوطنية طاقات منظمة متكاملة لهؤلاء من خلال التدريب والتأهيل ومنح مخصص مالي شهري، بعد تقديم طلب الاستحقاق لصعوبة الحصول على العمل، والذي يتم دراسته خلال ثلاث اشهر.

متى ينزل حافز بعد التأهيل 1442 صعوبة الحصول على عمل

عند الموافقة والتأهيل تكون الإجابة عن متى ينزل حافز بعد التأهيل في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، ويكن الاستحقاق لمدة 12 شهر والمخصص في تلك الفترة الذي يحصل عليه المستفيد هو 15000 ريال سعودي يقسم وفق التالي:

1500 ريال شهرياً لمدة الأربعة اشهر الهجرية الأولى

1250 ريال شهري لمدة ألأربعة اشهر التالية

1000 ريال عن الأربع اشهر الباقية في العام

تقدم المملكة العربية السعودية لمواطنيها الكثير من البرامج المساعدة مثل برنامج حساب المواطن، والذي يتم نزول الدعم المالي المخصص له في العاشر من الشهر الميلادي كل شهر، وكذلك برنامج الضمان الاجتماعي الذي يصدر شهرياً بالتقويم الهجري، ونجد كذلك برنامج المساعدة المقطوعة التي لا يحدد لها موعد معين بل تتم في المناسبات، ثم تحدثنا عن متى ينزل حافز وشروط الحصول عليه بالنسبة للمواطن الذي كان يعمل وفقد عمله، ومن لديه صعوبة في الحصول على العمل، وهذا ما تنتهجه المملكة بأوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” لتقديم المساعدات للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية من إصلاحات 2020 للوصول لرؤية المملكة 2030.