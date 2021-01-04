حاسبة الإدخار بنك التنمية..طريقة فتح حساب زود الادخاري واحصل على حوافز تصل لـ3.000 ريال

حاسبة الإدخار بنك التنمية الاجتماعية التي تمكنك من معرفة قيمة الحوافز التي تحصل عليها، حيث وفر بنك التسليف خدمة عظيمة من خدماته المميزة للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، وهو منتج زود الادخاري الذي يتضمن مميزات عديدة لصالح العميل يشمل الدعم الغير مباشر يصلك من خلال ادخارك ببعض المال ثم يقوم البنك بتقديم حوافز شهرية لك تصل إلى 20% من المبلغ المدفوع، وتصل مدة الادخار 60 شهراً أي 5 سنوات تتمكن فيها من الحصول على مبلغ مالي ذو أهمية تقدر أن تفعل بيه شيء مشروع ما أو تضعه في البنك كمنتج ادخاري أعلى وبهذا تحصل على مال أكثر..وهكذا.

ما هو منتج زود ادخارك الذي يدعم العملاء

هو منتج من بنك التنمية الاجتماعي صمم خصيصاً لكي يساعدك على ادخار المال ولكن بشكل آخر كأنه قرض بدون فوائد تحصل عليه في نهاية المسار ولكن بدون تسديد أقساط عليك، فهو منتج مميز للغاية ويستطيع المستفيد السحب والإيداع بدون أي رسوم أينما شئت، كما لا يلزمك البرنامج بقيمة مال محددة كل شهر، بل على حسب إمكانياتك المادية تدفع، وهو يحسب لك الحوافز كل شهر بحسب القيمة التي تضيفها.

صمم منتج زود الادخاري خصيصاً كأنه بديل القرض ودفع الأقساط الشهرية، وهنا على العكس يساعدك في الحصول على المال ويكون هو ملكاً لك ولا يكون عليك أي التزامات مثل القرض وسداد القسط الشهري فهو دين عليك حتى تنتهي فترة السداد، أما زود فتحصل على مبلغ في نهاية مدة الـ5 سنوات مضاف إليها الحوافز وبالتالي يكون لديك قيمة كبيرة تساعدك على عمل ما ترغب وتحسين المعيشة، وكما ذكرنا في السابق يمكنك سحب مبلغ من مدخراتك في أي وقت حين تحتاج إليه.

تستطيع من خلاله ادخار المال لك ولأسرتك بحيث تحصل على مبلغ عالي لمدة 5 سنوات.

تحصل من بنك التنمية على حافز نقدي يصل لـ 20% بصورة شهرية.

هذا المنتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يلزم بادخار مبلغ معين كل شهر.

إمكانية السحب والإيداع في أي وقت بدون رسوم.

إيداع الحافز من البنك بداية من الشهر التالي لادخارك.

أكثر مرونة في التعامل.

الحد الأدنى للحافز 20 ريال والأعلى 200 ريال شهرياً.

مميزات منتج زود الادخاري بنك التنميةحاسبة الإدخار بنك التنمية

كيف يمكنك حساب مبلغ الادخار لمنتج زود؟، فـ الأمر بسيط بإذن الله سوف نقدم مثال توضيحي:-

* إذا دفعت دفعة أولى للإدخار مبلغ 6.000 ريال، ثم تقدر على دفع قيمة 1.000 ريال كل شهر ، فهنا تكون القيمة المدفوعة لمدخراتك خلال ال5 سنوات 66.000 ويعطيك فوقهم بنك التنمية الحوافز بقيمة 15.000 ريال وبهذا يكون المبلغ في نهاية المسار 81.000 ريال سعودي.

تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني منتج زود الادخاري بنك التنمية.

يشترط أن يكون المتقدم / المتقدمة لطلب منتج زود الادخاري من مستفيدي بنك التنمية.

ثم معالجة الأمر، قم بالتوجه إلى فرع البنك وفتح حساب زود الادخاري والحصول على رقم الآيبان.

عليك التأكد من كتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني بشكل صحيح لأنه سوف تصل رسالة عليه بالموافقة على الطلب.

بعد الموافقة يتوجه العميل إلى إحدى البنوك الشريكة ومن ضمنها بنك الإنماء لفتح حساب ادخاري خلال فترة لا تتعدى الـ15 يوماً.

التأكد من أن الحساب نشط.

عليك التأكد من مطابقة رقم الآيبان لحساب زود الادخاري واعتماده في المنصة الوطنية للأسر المنتجة.

يحق للبنك تعديل الحافز سواء بالزيادة أو النقصان وفق مصلحة المنتج.

طريقة فتح حساب زود الادخاريملاحظات هامة عند فتح حساب زود الادخاري

في حالة وجود استفسارات يرجى الاتصال عبر رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني على 199099.