فيديو يثير ضجة واسعة في الاردن ... شابتان ترقصان شبه عاريات في حفل مختلط

دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن فيديو لفتاتين ترقصن اعلى سيارة بملابس شبه عارية .

وبحسب ما يتم تداوله فان الفتاتين كانتا ضمن مجموعة من الشبان والفتيايات خلال حفل مختلط للاحتفال برأس السنة داخل مزرعة في الاغوار الجنوبية .

ولم يتم التحقق من صحة الفيديو الذي تمتع المدينة نيوز عن نشره ويتم تداوله بشكل واسع بين الاردنيين .