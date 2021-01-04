فيديو يثير ضجة واسعة في الاردن ... شابتان ترقصان شبه عاريات في حفل مختلط

دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن فيديو لفتاتين ترقصن اعلى سيارة بملابس شبه عارية .
وبحسب ما يتم تداوله فان الفتاتين كانتا ضمن مجموعة من الشبان والفتيايات خلال حفل مختلط للاحتفال برأس السنة داخل مزرعة في الاغوار الجنوبية .
ولم يتم التحقق من صحة الفيديو الذي تمتع المدينة نيوز عن نشره ويتم تداوله بشكل واسع بين الاردنيين .
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