أخبار اليمن : كورونا اليوم.. أكثر من 85.5 مليون إصابة عالمياً

كورونا اليوم.. أكثر من 85.5 مليون إصابة عالمياًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الإثنين، أن حصيلة المصابين تجاوزت 85 مليونا و506 آلاف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 60 مليونا و456 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليون و851 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة، فقد سجلت دول العالم الأحد، تراجعا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل510 آلاف و153 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24ساعة الأخيرة 7,099 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (360,078 وفاة)، والبرازيل (196,018 وفاة)، والهند (149,686 وفاة)، والمكسيك (127,213 وفاة)، وإيطاليا (75,332 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (21,113,528 إصابة)، والهند (10,341,291 إصابة)، والبرازيل (7,733,746 إصابة)، وروسيا (3,236,787 إصابة)، وفرنسا (2,655,728 إصابة).