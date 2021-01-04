أخبار اليمن : المهرة.. تنديد واسع بمحاولات سعودية لتغيير اسماء مدارس يمنية

المهرة.. تنديد واسع بمحاولات سعودية لتغيير اسماء مدارس يمنيةرفض مشائخ ووجهاء واعيان من ابناء محافظة المهرة (شرق اليمن) محاولات للعدوان السعودي ومرتزقته تغيير مسميات مدارس يمنية باسماء مدن سعودية بذريعة تمويلها من مايسمى البرنامج السعودي لإعادة الاعمار.

وندد معتصمون من ابناء محافظة المهرة اليوم الاثنين بهذه الخطوات الاستعمارية، معتبرينها تكشف عن اجندات احتلالية وتستهدف الهوية اليمنية في التعامل مع المهرة وكأنها محافظة سعودية.

وطالب المعتصمون بالغاء التسميات السعودية واعتماد تسميات معالم أو رموز يمنية تاريخية وثقافية وحضارية وإسلامية.

واكدت لجنة خاصة للاعتصام السلمي اعتزامها تنفيذ فعاليات احتجاجية مطالبة باخراج قوات الاحتلال السعودي- الامارتي من محافظة المهرة والدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله.

وقال مشاركون في الفعالية الاحتجاجية إنّ هذا التوجّه يعزز بوضوح الاهداف السعودية واطماعها في اليمن وفيمحافظة المهرة تحديداً، ويذكّر في الوقت نفسه بتاريخ السعودية التوسعي في نجران وجيزان وعسير، وسياسة فرض الامر الواقع

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة الواقعة شرقي اليمن، عن مساعي لما يسمى البرنامج السعودي لتغيير اسماء ثمان مدارس بمسميات اماراتية - سعودية، وجاء في الوثيقة :(تغيير المسميات القديمة الى مسميات جديدة كمدارس الدمام والرياض وابها والطائف ومكة).

