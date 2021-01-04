إيران تستولى على ناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العالم" الإيرانية، احتجزت طهران السفينة الكورية الجنوبية بزعم تلويثها مياه الخليج. ووفقا لأحدث بيانات الأقمار الصناعية فإن الناقلة الآن تتواجد بالقرب من ميناء بندر عباس، جنوبى إيران، مشيرة إلى أن سفن الحرس الثورى هى من احتجزت الناقلة الكورية الجنوبية.

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