جونسون يحذر من أسابيع صعبة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول الأوروبية المتضررة بالوباء، إذ سجلت فى 24 ساعة عدد إصابات قياسيا منذ بدء الجائحة بلغ 57 ألفا و725 شخصا وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة، مع تفشى فيروس كورونا المستجد المتحوّر فى أرجاء البلاد.

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