نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران ببناء أسلحة نووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إن استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، وإن إسرائيل لن تسمح لطهران ببنائها.
وذكر نتنياهو في بيان أن قرار التخصيب الإيراني لا يمكن تفسيره إلا على أنه محاولة "لمواصلة تنفيذ نيتها تطوير برنامج نووي عسكري".
وأضاف: "إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية".
وأعلنت الحكومة الإيرانية اليوم أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أن "الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%"، مؤكدا أن "منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات".
وقال ربيعي: "أبلغنا الوكالة الدولية بالبدء برفع التخصيب، بناء على اتفاقية الضمانات".
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