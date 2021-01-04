رسالة عاجلة من أمير الكويت لـ تميم بن حمد

أفادت قناة "الشرق" السعودية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعث برسالة عاجلة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت القناة عن مصادر كويتية رفيعة قولها:"إن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح توجه إلى الدوحة قبل قليل، حيث يحمل رسالة من أمير الكويت إلى نظيره القطري".

يأتي ذلك بينما تستعد مدينة العلا التاريخية في المملكة العربية السعودية لاحتضان القمة الخليجية الـ 41 الثلاثاء في قاعة "مرايا" على أمل رأب الصدع وترسيخ المصالحة بين دول الخليج وتعزيز التعاون فيما بينها.

وأفادت تقارير إعلامية بأن هناك مؤشرات من قطر والسعودية خصوصا على الرغبة بالتوصل الى حل يبقى رهنا بمستوى التمثيل القطري خلال قمة مجلس التعاون الخليجي إذ إن حضور أمير قطر الذي تلقى الدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيكون بمثابة دليل على حدوث تقارب فعلي.

وفي وقت سابق،أكد وزير الخارجية الكويتي، الذي تقود بلاده جهود وساطة بين قطر وجيرانها،أن جميع الأطراف أعربوا عن حرصهم على التوصل إلى "اتفاق نهائي" خلال "مناقشات مثمرة" شاركت فيها الولايات المتحدة مؤخرا.