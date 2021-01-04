رئيس النواب اللبناني يبعث تهنئة لـ نانسي بيلوسي لإعادة انتخابها

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، برقية تهنئة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة، وفقًا لموقع "لبنان 24".

وكانت الديمقراطية، نانسي بيلوسي، فازت أمس الأحد، بولاية ثانية لرئاسة مجلس النواب الأمريكي على الجمهوري، كيفين مكارثي.

وكان النواب الديمقراطيون في الكونجرس، قرروا انتخاب نانسي بيلوسي، البالغة 80 عاما، رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة، لتكون أقوى شخصية خلال ولاية الرئيس المنتخب، جو بايدن.

وجاء فوز بيلوسي بولاية جديدة رغم تردد بعض الأعضاء في يسار حزبها الديموقراطي.

يذكر أن المجلس الجديد قد تولى، صباح أمس الأحد، مهامه في واشنطن وسط أجواء مشحونة في ظل ترقب حسم هوية الغالبية في مجلس الشيوخ وجلسة يُتوقع أن تكون حافلة الأربعاء، على جدول أعمالها المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.