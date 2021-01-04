الأول في عهد كيرياكوس ميتسوتاكيس.. اليونان تجري تعديلا وزاريا

أجرت اليونان، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا الأول في عهد كيرياكوس ميتسوتاكيس، منذ توليه مقاليد الحكم في يوليو 2019.
ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية المعين حديثا، كريستوس تارانتيليس، تشكيل الحكومة يوم الإثنين، بعد تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، شهد بقاء معظم الوزراء الرئيسيين في مناصبهم وظهور وجوه جديدة في الحكومة من حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم.
وأضاف أن الشخصيات الجديدة في التعديل الوزاري اليمين الدستورية ستؤدي اليمين، غدا الثلاثاء.
ومن بين التغييرات الرئيسية، التي تم إجراؤها اليوم الاثنين، نقل كوستيس هادزيداكيس من وزارة الطاقة والبيئة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ليحل محل يانيس فروتسيس؛ على أن يشغل النائب كوستاس سكريكاس منصبه كوزير للطاقة.
وتولى ماكيس فوريديس حقيبة وزارة الداخلية، وأصبح المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس نائبه، بينما يتولى النائب سبيليوس ليفانوس المسؤولية من فوريديس في وزارة الزراعة.
ونصب كريستوس ستايكوراس وزيرا للمالية، وأدونيس جورجياديس وزيرا للاستثمارات والتنمية، ونيكوس ديندياس وزيرا للشؤون الخارجية، ولحماية المواطنين، ميشاليس كريسوشويدس.
بينما جاء نيكوس باناجيوتوبولوس وزيرا للدفاع، وهاريس ثيوهاريس وزيرا للسياحة، وللصحة فاسيليس كيكيلياس، والثقافة لينا ميندوني، أما العدل فقد جاء كوستاس تسياراس كيرياكوس.
كما تم تعزيز وزارة السياحة بإدارتين متخصصتين جديدتين، حيث ستكون صوفيا زاكاركي مسؤولة عن التعليم السياحي وأشكال السياحة المتخصصة، ويشرف نيكولاس ياترومانولاكيس، عضو الوسط السابق في To Potami ، على قضايا "الثقافة الحديثة".
وفي تطور آخر، تم تعيين الأستاذ المشارك في جامعة بانتيون وعضو البرلمان عن الديمقراطية الجديدة أنجيلوس سيريجوس مسؤولًا عن سياسة التعليم العالي في وزارة التعليم، والتي لا تزال تحت إشراف نيكي كيراموس.
قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية: "حصلت كل وزارة على وكيل وزارة لأن عبء العمل الهائل والتحديات المتعددة تتطلب تعزيزها".
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