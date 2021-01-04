رئيس الاتحاد للطيران يتلقى لقاح كورونا.. ويعلن توفيره مجانا للعاملين بالشركة وأسرهم

تلقى توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كوفيد-19 اليوم في مركز الاتحاد للطيران الطبي.

وقال دوغلاس في هذا الخصوص: "في الوقت الذي نودّع فيه عام 2020، أرى أن أفضل ما يمكن أن أبدأ به العام الجديد هو بتأكيد ثقتي ببرنامج اللقاح الوطني في أبوظبي. فقد أثبت اللقاح نجاعته ضد فيروس كوفيد-19، وبحصولي عليه أكون قد أدّيت دوري تجاه تعزيز السلامة في مقر العمل وفي المجتمع الذي أعيش فيه على حد سواء."

وأضاف أيضًا: "ومن منظور آخر، خاص بقطاع الطيران أقول، مع مواصلة الدول فتح حدودها تدريجيًا، نأمل أن تسهم الزيادة في معدلات تلقي اللقاح في بث مزيد من الثقة في قلوب الراغبين بالسفر ليس فقط بقصد العمل أو الترفيه، بل والأهم من ذلك بقصد إعادة لم الشمل بين الأهل والأصدقاء حول العالم."

وقدمت مجموعة الاتحاد للطيران الشكر السلطات المعنية لقاء جهودهم ودعمهم الكبير في جعل اللقاح متاحًا للجميع على امتداد الدولة، في حين أعلنت أن لقاح كوفيد-19 يتوافر اليوم مجانًا لكافة موظفي الاتحاد وأفراد عائلاتهم المعالين، ممن هم فوق سن الثامنة عشرة، وذلك في مركز الاتحاد للطيران الطبي.