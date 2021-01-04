إيران تعتقل طاقم السفينة الكورية المحتجزة.. وأول تعليق من الحرس الثوري

كشفت وسائل إعلام إيرانية أن طهران قامت باعتقال طاقم السفينة المحتجزة من قبل الحرس الثوري، مشيرة إلى أن الطاقم أشخاصا من جنسيات مختلفة.
وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أن طاقم السفينة المحتجزة يضم أشخاصا من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.
وأضافت أن السفينة، التي استولى عليها الحرس الثوري والتي ترفع علم كوريا الجنوبية تحمل 7200 طن من الإيثانول.
ومن جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في أول تعليق لهى عقب استيلائه على ناقلة النفط الكورية الجنوبية أن "الناقلة تحمل اسم هانكوك الصين، وتم توقفيها في مياه الخليج لانتهاكها البروتوكولات البيئية، وكانت الناقلة تحمل 7200 طن من الإيثانول، وتم اعتقال طاقمها".
وذكرت بعض وسائل الإعلام التابعة لأجهزة الأمن الإيرانية أنه "تم احتجاز ناقلة نفط ترفع العلم الكوري الجنوبي، لتسببها في تلوث البيئة، وتم نقلها إلى أحد موانئ إيران للتحقيق في هذا الانتهاك".
ووفقا لأحدث بيانات الأقمار الصناعية فإن الناقلة الآن تقع بالقرب من ميناء بندر عباس، جنوبي إيران.
وتعليقا على ذلك، قال الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان عاجل له منذ قليل، إنه على علم بتغيير مسار ناقلة كورية جنوبية للمياه الإيرانية.
كما قالت هيئة بحرية بريطانية إن ناقلة كورية جنوبية غيرت مسارها إلى مياه إيران الإقليمية.
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