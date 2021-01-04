منذ 9 أشهر.. السعودية تسجل أقل من 100 إصابة بـ كورونا لليوم الثاني على التوالي

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين في مؤتمرها الصحفي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363155 حالة.
كانت الصحة السعودية أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 9 أشهر.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354609 حالات.
وأكدت الصحة السعودية تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6256 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2290 والحالات الحرجة 347 حالة.
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