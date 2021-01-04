منذ 9 أشهر.. السعودية تسجل أقل من 100 إصابة بـ كورونا لليوم الثاني على التوالي

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين في مؤتمرها الصحفي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363155 حالة.

كانت الصحة السعودية أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 9 أشهر.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354609 حالات.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6256 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2290 والحالات الحرجة 347 حالة.