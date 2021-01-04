تحرك جديد للقوات الروسية في سوريا.. ماذا تنوي هذه المرة؟

أعادت القوات الروسية فتح الطريق الدولي السوري (M4) للاستخدامات المدنية والتجارية بعد نحو شهر من إغلاقه عقب العمليات العسكرية التركية في عين عيسى ، بمشاركة الفصائل السورية الموالية لها، وفق ما أفادت وسائل إعلام متفرقة.

فتحت موسكو الطريق بعد التوصل إلى تفاهم مع أنقرة خلال المحادثات نهاية العام الماضي بين المسؤولين الروس وضباط الحدود الأتراك في قرية شاركارك.

وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا عشرات السيارات تحمل بضائع ومدنيين تعبر الطريق برفقة دوريات روسية.

عززت روسيا تواجدها في ريف الرقة الشمالي والغربي ، بعد استهداف قاعدتها في منطقة تل السمان ، الجمعة الماضية.

وأعلنت جماعة حراس الدين المتطرفة المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

التقى مسؤولون روس وضباط من الحكومة السورية بمسؤولين من قوات سوريا الديمقراطية ، دون التوصل إلى اتفاق نهائي على مصير عين عيسى.

واستهدف الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المسلحة المنطقة ، وأفادت عدد من الفرق الطبية بوقوع هجمات في قريتي المشرفة والجبال.

وطالبت روسيا والحكومة السورية بانسحاب كامل لقوات سوريا الديمقراطية من عين عيسى ومحيطها على بعد خمسة كيلومترات ،وتسليمها لقوات الحكومة.

أكد قائد المجلس العسكري في تل أبيض رياض الخلفاوي ، المحسوب على قسد (سوريا الديمقراطية)، أن قوات المجلس تصدت لهجمات القوات التركية والفصائل الموالية لها.

ونفى الخلفاوي الأنباء "التي لا أساس لها" حول التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوات الروسية على تسليم المنطقة للحكومة .

وأشار إلى أن انتشار قوات الحكومة يقتصر على عدد من النقاط العسكرية ، مشيرا إلى أن القوات الروسية أنشأت ثلاث قواعد عسكرية.

وذكر الخلفاوي أن القوات الروسية تواصل تسيير دوريات على الطريق الدولي M4.

تعتبر عين عيسى ذات أهمية استراتيجية نظرًا لموقعها المطل على الطريق السريع M4 ، حيث تربط بين الحسكة والرقة ودير الزور شرقًا وحلب شمالًا.

كما تحتوي المنطقة على شبكة طرق رئيسية تربط شرق الفرات بغربها.

اندلعت عدة احتجاجات في عين عيسى تندد بصمت روسيا إزاء التصعيد العسكري في المنطقة ، حيث تهدف تركيا للسيطرة على المدينة.

بدورها ، أشارت رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد ، إلى ضرورة دعم روسيا للإدارة الذاتية ، مضيفة أن موسكو مسؤولة عن أخطاء الحكومة.