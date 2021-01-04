بسبب تأخر المرتبات.. قلق داخل ليبيا بسبب مرتزقة تركيا

حالة من القلق تنتاب الشارع الليبي مجددا، بعد فترة من الهدوء بسبب المرتزقة الذين توظفهم تركيا منذ أشهر لدعم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس.

وقالت بعض التقارير الإعلامية من وكالة الأنباء الليبية والعهد والفجر الجديد، إن عشرات المرتزقة من سوريا التابعين للأتراك تظاهروا داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم، حيث شهدت العاصمة الليبية محاولات لخطف الطائرات المدنية والإستيلاء عليها في محاولة منهم لإيصال أصواتهم والمطالبة بمستحقاتهم.

وأفادت المصادر، وفق فيديو بأن "أزمة مالية" وراء غضب هؤلاء الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر، في حين صرحت أن التأخر بلغ أكثر من 7 أشهر.

وذكرت المصادر أن قادة الفصائل كـ "فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم" يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين، ولم يكتفوا بذلك فحسب، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهرية تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أمريكي.

كما أكدت المصادر أن هناك متاجرة برواتبهم وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، وسط مطالبة المقاتلين للأتراك بتسليمهم المبالغ مباشرة بدلًا من التسليم عبر القادة.

وأوضحت أن المستحقات المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم، وعلى مدار أشهر، نقلت تركيا الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، وأغلبهم من السوريين، في ظل سياساتها المزعزعة للاستقرار في البلد الأفريقي الذي يعاني أزمة سياسية عميقة منذ سنوات.

واستخدمت أنقرة المرتزقة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، في معاركها أمام قوات الجيش الوطني الليبي غربي البلاد على وجه الخصوص.

وعلى جانب آخر، تستمر الجهود الدولية الرامية إلى طي صفحة الحرب في ليبيا، وسط آمال بخروج المسلحين الأجانب، وفقا لاقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.