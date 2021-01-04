دبي تبدأ تطعيم موظفي الحكومة من خط الدفاع الأول بلقاح كورونا

بدأت هيئة الصحة بدبي، اليوم الاثنين، استقبال الفئات المستهدفة من التطعيم بلقاح "فايزر- بايونتيك"، المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، استقبلت الهيئة فئتي المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية في الدوائر الحكومية بدبي، وفقًا لما أعلنته الدكتورة فريدة الخاجة رئيس اللجنة التوجيهية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وكانت هيئة الصحة بدبي تواصلت في وقت سابق مع الجهات المعنية في الدوائر لإعداد قوائم الموظفين المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية التي يواجه الموظفون الجمهور فيها بشكل مباشر.

وأكدت الخاجة أن هيئة الصحة بدبي حرصت على توفير أعلى درجات الأمن الصحي للمجتمع منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى اليوم، لافتة إلى أن جميع الجهود المبذولة من كل الأطراف والجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة، تمثل رسالة نبيلة يحملها العاملون في القطاع الصحي ومعهم في خط الدفاع الأول جميع المنتسبين للقطاعات الأمنية والشرطية والخدمية والاجتماعية وكذلك المتطوعين والداعمين، وكل من شكل بإسهاماته خط الدفاع الأول في وجه هذه الجائحة غير المسبوقة في تاريخ البشرية.