نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر.. السجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد.

وقضت المحكمة الجزائرية، أيضا على كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العسكرية في الجزائر، حكمًا ببراءة الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق، بتهمة التآمر ضد الجيش والمساس بوحدة البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي لا تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز الـ400 منذ 2 نوفمبر.