طريقة عمل البسبوسة بالزبادي الدايبة زي المحلات تماماً

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، اعتاد البيت المصري على تحضير أشهى أنواع الحلويات الشرقية وخاصةً في رمضان فطالما وجدنا الحلويات المختلفة على السفرة المصرية بعد الإفطار، وتعتبر البسبوسة من الحلويات التي لها الكثير من المحبين ولا سيما البسبوسة بالزبادي التي تتميز بطعمها الرائع وسهولة تحضيرها، لذا سوف أتناول وإياكِ من خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وبمذاق مثل الجاهزة تماماً. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات: نصف كيلو سميد بسبوسة ناعم.

نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة الصفراء.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الماء.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

2 ملعقة من اللبن البودرة أي نوع تُفضليه.

رشة ملح. مقادير الشربات: يمكنك عمل شربات خفيف بإضافة: كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر ناعم.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

نصف ملعقة من فانيليا. طريقة التحضير: ضعي المكونات السابقة في إناء على النار، واتركيها إلى أن تربط وتتجانس مع بعضها البعض، ثم ارفعيه فورًا من على النار. خطوات عمل البسبوسة ابدئي بتحضير الكراميل بوضع نصف كوب من الماء وكوب من السكر البودرة في إناء وضعيه على النار.

نقوم بخلط المزيج بداخل الإناء باستخدام مضرب يدوي حتي نحصل على كراميل ذهبي اللون.

نحضر إناء أخر ونضع به الماء واللبن البودرة ونذيبهم ببعض جيدًا، ثم نضيف إليها كراميل البسبوسة واستمري في التقليب.

ثم نضيف كوب الزبادي والسمن البلدي السائح إلى المزيج السابق، ونقلب جيدًا ثم نضع الإناء على نار متوسطة.

احضري إناء بلاستيكي عميق وضعي به الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح وامزجيهم جيدًا، ثم أضيفيهم إلى الإناء على النار وقلبي تقليب بسيط ولا تكثري في العجن.

احضري صينية متوسطة وادهنيها بالسمن وصبي بها المزيج السابق.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وستستغرق حوالي 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.

وأخيرا، يجب عليكِ صب الشربات ساخن على البسبوسة وهي ساخنة عند خروجها من الفرن وتغطيتها لمدة 10 دقائق حتى تتشرب الشربات وتصبح طرية. خطوات عمل البسبوسة الوسوم

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، اعتاد البيت المصري على تحضير أشهى أنواع الحلويات الشرقية وخاصةً في رمضان فطالما وجدنا الحلويات المختلفة على السفرة المصرية بعد الإفطار، وتعتبر البسبوسة من الحلويات التي لها الكثير من المحبين ولا سيما البسبوسة بالزبادي التي تتميز بطعمها الرائع وسهولة تحضيرها، لذا سوف أتناول وإياكِ من خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وبمذاق مثل الجاهزة تماماً. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات: نصف كيلو سميد بسبوسة ناعم.

نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة الصفراء.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الماء.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

2 ملعقة من اللبن البودرة أي نوع تُفضليه.

رشة ملح. مقادير الشربات: يمكنك عمل شربات خفيف بإضافة: كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر ناعم.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

نصف ملعقة من فانيليا. طريقة التحضير: ضعي المكونات السابقة في إناء على النار، واتركيها إلى أن تربط وتتجانس مع بعضها البعض، ثم ارفعيه فورًا من على النار. خطوات عمل البسبوسة ابدئي بتحضير الكراميل بوضع نصف كوب من الماء وكوب من السكر البودرة في إناء وضعيه على النار.

نقوم بخلط المزيج بداخل الإناء باستخدام مضرب يدوي حتي نحصل على كراميل ذهبي اللون.

نحضر إناء أخر ونضع به الماء واللبن البودرة ونذيبهم ببعض جيدًا، ثم نضيف إليها كراميل البسبوسة واستمري في التقليب.

ثم نضيف كوب الزبادي والسمن البلدي السائح إلى المزيج السابق، ونقلب جيدًا ثم نضع الإناء على نار متوسطة.

احضري إناء بلاستيكي عميق وضعي به الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح وامزجيهم جيدًا، ثم أضيفيهم إلى الإناء على النار وقلبي تقليب بسيط ولا تكثري في العجن.

احضري صينية متوسطة وادهنيها بالسمن وصبي بها المزيج السابق.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وستستغرق حوالي 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.

وأخيرا، يجب عليكِ صب الشربات ساخن على البسبوسة وهي ساخنة عند خروجها من الفرن وتغطيتها لمدة 10 دقائق حتى تتشرب الشربات وتصبح طرية. خطوات عمل البسبوسة

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