راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 موعده وشروط الحصول عليه

راتب الضمان الاجتماعي أمر يهم الكثيرين في هذا الوقت خاصة الأشخاص الراغبين في تحقيق أعلى استفادة ممكنة من هذا الضمان خلال الوقت الحالي نظراً لاقتراب موعد الصرف لمعاشات الضمان حيث لم يتبقى إلا عدد محدود من الأيام على هذا الموعد.

ولكن في البداية عليك أن تدرك أن هذا الموعد حدد بعد أن أتم النظام الخاص بالضمان الاجتماعي الحديث 1442 وتم تثبيته من قبل الرئاسة التابعة لمجلس وزراء المملكة العربية السعودية.

موعد راتب الضمان الاجتماعي

المعاش بصفة عامة تم صرفه منذ الشهر السابق ديسمبر الموافق يوم 16 من عام 2020 والمقابل في الشهر الهجري 1/5/1442 .

فتم تصميم نظام الضمان الاجتماعي الحديث وتم التأكيد على الأهمية البالغة له من أجل أن يتخذ جميع المواطنين الحذر والدقة التامة عندما يقوم الأفراد بتقديم المعلومات المستحقة للحصول على معاشات الضمان.

حيث أن تقديم معلومات خاطئة قد تتسبب في تعريض أي شخص مستفيد لمساءلة قانونية وعقوبة بالغة من الممكن وصولها لغرامة وسجن مشدد.

لذا وجب الاهتمام بـ موعد رواتب الضمان الاجتماعي والاهتمام بتنفيذ إجراءاته على أكمل وجه.

فكما ذكرنا لكم فيما سبق أن الحكومة السعودية قامت بتحديد الميعاد الخاص بصرف المعاشات والرواتب بالمملكة العربية السعودية.

ليس هذا فقط بل قامت أيضاً باختيار الشريحة المستحقة لهذه المعاشات.

ووفر أيضاً المسؤولون جدولاً زمنياً مخصصاُ لإتمام صرف المعاش بشكل شهري.

الأفراد المسموح لهم معاشات الضمان الاجتماعي

بعد أن تعرفنا على موعد راتب الضمان الاجتماعي علينا أن ندرك أن هناك عدد من الشروط التي لابد أن تتحلى بها حتى تتمكن من الحصول على هذه المعاشات.

أبرز شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الجديد، مثل ما يلي:

أي شخص بالغ سن الشيخوخة سواء من الإناث أو الذكور.

في حالة شهود المواطن لعجز سواء دائم أو مؤقت مما يعيقه عن ممارسة أعماله.

أيضاً إن كانت الأسرة ليست معولة، فهذا النوع من الأسر يندرج ضمن الأفراد المستحقين لهذا النوع من معاشات الضمان الاجتماعي.

حيث أن الحالات التابعة للأسر المعولة تشمل ما يلي:

سيدة مطلقة وأطفالها

سيدة أرملة وأطفالها

أسرة مهجورة

أسر غائبة

أسرة معلقة

أسرة مفقودة

كم يبلغ أجر الضمان الاجتماعي الحديث؟

راتب الضمان الاجتماعي الجديد تم تحديده من قبل هيئة الضمان الاجتماعي العامة حيث يصرف لأي فرد له أحقية الاستفادة من هذا النظام، على غرار منظومة الدعم المميزة المعروفة باسم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية.

بوجه عام هذه المبالغ تصرف حيت تنفذ معايير الضمان الاجتماعي تبعاً لما حدد بواسطة أي سلطة معنية.

لكن بوجه عام تتفاوت قيم معاشات الضمان تبعاً للأفراد المتواجدين في الأسرة لتكون مثل ما يلي:

حصول شخص واحد على قيمة ألف ريال سعودي.

إن كانت الأسرة تتضمن شخصان فقط إذن هذه الأسرة ستحصل على مبلغ ألف ومائتان وخمس وثمانون ريال سعودي.

في حالة الأسر التي تتضمن ثلاثة أشخاص إذن يحصلون على المعاش بمبلغ ألف خمسمائة وسبعين ريال سعودي.

إن كانت الأسرة تتضمن أربعة أشخاص إذن هذه الأسرة ستحصل على راتب ضمان بمبلغ ألف ثمانمائة خمسة وخمسين ريال سعودي.

في حالة الأسر التي تتضمن خمسة أشخاص إذن يحصلون على راتب ضمان بمبلغ ألفان مائة وأربعين ريال سعودي.

إن كانت الأسرة تتضمن ستة أشخاص إذن هذه الأسرة ستحصل على راتب ضمان بمبلغ ألفان وأربعمائة وعشرين ريال سعودي.

الخلاصة

تاريخ رواتب الضمان الاجتماعي وميعاد نزوله وأكثر من ذلك أيضاً أمر يبحث عنه كثير من المستفيدين بهذا الأمر، فنحن قد قدمنا لكم كل جديد عن الضمان الاجتماعي سواء راتبه أو معاشه وكم يبلغ بالنسبة لجميع أفراد الأسر بالمملكة العربية السعودية حسب أعداد الأسرة.