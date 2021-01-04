إيران: السفينة المحتجزة من قبل الحرس الثورى تحمل 7200 طن من الإيثانول

جدة - نرمين السيد - قال الإعلام الإيرانى، إن "السفينة المحتجزة من قبل الحرس الثورى تحمل 7200 طن من الإيثانول"، مضيفا أن طاقم السفينة يضم أشخاصا من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.





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