الاتحاد الأوروبى: رفع إيران مستويات التخصيب انتهاك خطير للاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة الإيرانية، قد أعلنت بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% فى منشأة فوردو النووية. وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي، إلى أن "الرئيس الإيرانى، حسن روحانى، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%"، مؤكدًا أن "منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز فى أجهزة الطرد المركزى، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات".

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