أمير الكويت يتوجه إلى السعودية غدا لترؤس وفد بلاده في قمة التعاون الخليجي

أعلن الديوان الأميري اليوم الاثنين، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سيغادر غدا الثلاثاء الى المملكة العربية السعودية، لحضور الدورة الـ(41) لمجلس التعاون الخليجي، والمقرر عقدها في محافظة العلا.
وأوضح الديوان الأميري الكويتي - في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن أمير الكويت سيترأس الوفد الرسمي للكويت خلال اجتماعات الدورة.
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