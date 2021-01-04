جورجيا تسجل 3845 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الاثنين، تسجيل 3845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 229 ألفًا و763 شخصًا.
وذكرت صحيفة (جورجيا توداي) على موقعها الإلكتروني اليوم، أن عدد المتعافين من المرض بلغ 222 ألفا و405 أشخاص عقب تسجيل 1963 حالة تعافي جديدة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2628 شخصا، عقب تسجيل 25 وفاة جديدة على مدار 24 ساعة الماضية، مُضيفة أن العاصمة تبليسي سجلت أكبر عدد من الإصابات بواقع 226 حالة .
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