بـ10 ملايين دولار.. فرنسا تروج لمقاطعة إسرائيل من داخل فلسطين

خصصت الحكومة الفرنسية حوالي 10 ملايين دولار لمنظمة فلسطينية من أبرز المروجين لحركة مقاطعة إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الترويج لتلك لمقاطعة يعد غير قانوني في فرنسا في العديد من القضايا البارزة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تركز على "المناخ والتنوع البيولوجي والسلام والتعليم والتنمية الحضرية والصحة والحوكمة"، قدمت في العام الماضي منحة قدرها 8 ملايين يورو (9.8 مليون دولار) إلى مركز تطوير المنظمات غير الحكومية "NDC"، وهي جماعة فلسطينية معروفة بالترويج لممارسات حكومية جيدة في الضفة الغربية.

وتقول "تايمز أوف إسرائيل" إن المنظمة الفلسطينية تقف وراء "مدونة سلوك المنظمات غير الحكومية الفلسطينية" الصادرة عام 2008، وهي وثيقة تتضمن رفض "أي أنشطة تطبيع مع المحتل الإسرائيلي، لا على المستوى السياسي والأمني ​​ولا على المستوى الثقافي أو التنموي".

ودعت منظمة "NGO Monitor"، وهي مجموعة إسرائيلية تحقق في أنشطة المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في بيان الأسبوع الماضي، الحكومة الفرنسية إلى "مراجعة المنحة والتراجع عنها بما يتماشى مع رفض باريس الواضح لحركة "BDS" لمقاطعة إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أنه قد تمت إدانة العشرات من المروجين للمقاطعة ضد إسرائيل في فرنسا - بما في ذلك من خلال حركة المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات - بالتحريض على الكراهية أو التمييز على أساس قانون ليلوش، الذي صدر في عام 2003، والذي يمتد إلى قوانين مكافحة العنصرية واستهداف دول معينة لمعاملة تمييزية.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الفرنسية للتنمية، ماجالي ميفيليك، إن التمويل "يتوافق مع القانون الفرنسي"، لكنها لم تقدم أي تعليق آخر ردًا على استفسار وكالة التلغراف اليهودية حول هذه المسألة.

وقالت ميفيلك إن فرنسا "تدعم تعزيز القدرات المحلية التي من شأنها تحسين حياة السكان"، فيما تعتبره فرنسا أراض فلسطينية خالصة.

وأكدت أن "الهدف الوحيد لفرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية هو تحسين رفاهية هؤلاء السكان".