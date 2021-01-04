غصن آخر يهوي.. سعد الحريري ينعي إلياس الرحباني بكلمات مؤثرة

نعى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الاثنين، الفنان الكبير، إلياس الرحباني، الذي توفى، عن عمر ناهز الـ 83 عاما.

وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "إلياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الإنتاج الموسيقي الراقي.. أحر التعازي لزوجته وأولاده وعموم عائلته ومحبيه".

وكان الفنان اللبناني إلياس الرحباني، رحل اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ 83 عامًا، بعد مسيرة موسيقية حافلة، حيث شكّل مع أخويه الراحلين منصور وعاصي الرحباني والسيدة فيروز الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان.

وقدم الرحباني موسوعة موسيقية وفنية في لبنان والعالم العربي والعالم، حيث لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية.

وألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلما، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".