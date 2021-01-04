تحرك عاجل من الجيش الكوري الجنوبي بعد استيلاء إيران على ناقلة نفط.. صور

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، عن إرسال وحدة مكافحة قرصنة بحرية إلى مضيق هرمز بعد أن استولت إيران على ناقلتها واعتقلت طاقمها.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان نشرته وكالة "يونهاب": " إيران استولت على ناقلة تابعة لنا تحمل مواد كيميائية ".

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طاقم السفينة المحتجزة يضم أشخاصا من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانمار، مشيرًة إلى أن سفينة المحتجزة من قبل الحرس الثوري تحمل 7200 طن من الإيثانول.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن بيان أصدره الحرس الثوري الإيراني قوله: "الناقلة اقتيدت إلى ميناء بندر عباس، وسيتم تحويل طاقمها إلى الجهات القضائية".