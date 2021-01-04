اليابان تخطط لإعلان حالة طوارئ لمدة شهر في طوكيو ومحيطها لمواجهة فيروس كورونا

قال مسؤولون في الحكومة اليابانية، إن الحكومة تخطط لإعلان حالة طوارئ جديدة في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة لها ومن المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت القادم ولمدة شهر تقريبًا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع الإصابات.

وأضاف المسؤولون - وفقًا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم /الاثنين/ - أن هذه الخطة تأتي بعد أن تطرق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا - خلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق اليوم بمناسبة العام الجديد - إلى الحاجة لإعلان حالة طوارئ جديدة في طوكيو ومحيطها، حيث إن منطقة طوكيو الكبرى مسؤولة عن حوالي نصف الحالات الجديدة التي تسجلها البلاد يوميًا والتي بلغت حوالي 3 آلاف حالة في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحوا أن "سوجا" أشار إلى أنه، على عكس حالة الطوارئ التي أعلنتها البلاد العام الماضي، من غير المرجح أن تتوقف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجالات هذه المرة، قائلًا: "إن حالة الطوارئ يجب أن تنفذ بطريقة محدودة ومركزة".

ولفتوا إلى أنه اجتمع - عقب المؤتمر الصحفي - مع المسؤولين المعنيين بالاستجابة الحكومية لجائحة فيروس كورونا وأعطى توجيهاته لهم بالنظر على وجه السرعة في إعلان حالة طوارئ أخرى.

وأشاروا إلى أن الإجراء من المرجح أن يركز على الحد من مخاطر العدوى في المطاعم والحانات، وسيطلب منهم الإغلاق في وقت مبكر والبقاء في المنزل قدر الإمكان، خاصة في المساء، ولكن ليس هناك خطط لإغلاق المدارس.

وكانت حاكمة العاصمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام محافظات تشيبا وكاناجاوا وسايتاما قد حثوا الحكومة أول أمس على إعلان حالة الطوارئ بعد أيام من تسجيل العاصمة أكثر من 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى.

يُشار إلى أن اليابان قد أعلنت حالة الطوارئ سابقًا في طوكيو و6 محافظات أخرى أوائل أبريل الماضي أثناء الموجة الأولى من الإصابات في البلاد، وتوسعت في جميع أنحاء البلاد في وقت لاحق من الشهر ذاته.. ومع انحسار الإصابات بفيروس كورونا، رفعت اليابان حالة الطوارئ على مراحل في الشهر التالي.