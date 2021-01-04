الجيش التركي يعلن إطلاق مناورات عسكرية في 3 مواقع مختلفة بالبحر المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش التركي، إطلاق مناورات وتدريبات عسكرية في 3 مواقع مختلفة بالبحر المتوسط بداية من اليوم وحتى 8 يناير، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي سيبحث اتخاذ إجراءات ضد تركيا في نزاع شرق المتوسط.

وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، قال إن وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقشون الإجراءات ضد تركيا في اجتماعهم اليوم، إذ لم يحدث تهدئة في الصراع في شرق البحر المتوسط في الأشهر الماضية.

وأضاف ماس قبل لقاء نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "عملت ألمانيا بجد لتسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا خلال الأشهر الماضية". وأضاف: "لكن كان هناك الكثير من الاستفزازات، والتوترات بين تركيا وقبرص واليونان حالت دون أي محادثات مباشرة.. لهذا السبب، سوف نتحدث عن العواقب التي يجب أن نستخلصها – مع النظر لقمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع."