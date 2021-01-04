موعد نزول الضمان الاجتماعي 1442 وشروط المستحقين وكيفية تحديث بياناتهم

يتساءل الكثيرون عن موعد نزول الضمان الاجتماعي الذي توفره وكالة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، من أجل توفير حياة كريمة للأسر المحتاجة بمساعدتهم مادياً وعينياً، خاصة في ظل الظروف السيئة التي تعيشها بعض الفئات المستحقة، بسبب تداعيات فيروس كورونا وعدم قدرتهم على توفير قوت يومهم، لذلك سنوضح لكم متى ينزل الضمان الاجتماعي، والأمور الواجب مراعاتها قبل صرف الدفعة الجديدة من راتب الضمان لتفادي أي مشكلات.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

من المقرر أن يتم صرف الضمان الاجتماعي في غضون 10 أيام اعتباراً من اليوم، وذلك يوم الخميس 1 من جمادي الآخر 1442 الموافق 14/01/2021، حيث سيتم ايداع راتب الضمان الاجتماعي يوم الأربعاء، ولضمان الحصول على الراتب بدون أي عقبات أكدت الوزارة على ضرورة تحديث المستحقين للبيانات الخاصة بهم.

يتم تحديد نزول الضمان الاحتماعي وفقا لأيام الأسبوع، بمعني إذا كان موعد نزول الضمان يوم الأربعاء، فإن إيداع الضمان الاجتماعي سيكون يوم الثلاثاء، وإذا كان صرف الضمان الاجتماعي يوم السبت فإن عملية الإيداع ستتم يوم الأحد، على اعتبار أن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية بالمملكة، ويتم تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي في الأعياد مثل عيد الأضحى و الفطر المبارك بحيث يتمكن المستحقون من شراء ما يلزمهم.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442

يُمكن لكل المستفيدين تحديث البيانات الخاصة بهم، مثل الاسم والسن ورقم الهاتف، وعنوان المنزل وأسماء التابعين من خلال وكالة الضمان بوزارة الموارد البشرية، على أن يتم التحديث لمرة واحدة فقط كما يُمنكنكم الإتصال على رقم الضمان الاجتماعي 19911 للاستفسار عن كيفية التحديث في حالة مواجهة أي صعوبات.

نظام الضمان الاجتماعي

يعتبر الضمان الاجتماعي بمثابة شبكة أمان اجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حيث يتولى تنظيمه قانون الضمان الاجتماعي، والذي ينص على صرف معاشات بشكل شهري لفئات معينة خاصة لمن لا يملكون دخل كافِ لمعيشتهم، ولا يوجد لهم عائل بالاضافة لتوفير امتيازات أخرى لهم.

توفير الدعم المادي لجميع الفئات المستحقة.

الدعم العيني للمستفيدين.

عقد شراكات بين وكالة التضامن الاجتماعي وبين عدد من المنشآت الحكومية بهدف توظيف أبناء المستحقين.

دعم كل مشروعات الأسر الضمانية.

السعي لتحسين مساكن المستفيدين عبر برنامج الفرش والتأثيث.

السعي لضبط مستوى الأداء بالوكالة وفروعها.

البحث عن الفئات المحتاجة خاصة المتعففين.

الهدف من نظام الضمان الاجتماعيفئات مستحقي الضمان الاجتماعي

1.العاجزون: تشمل هذه الفئة كل من وصلت أعمارهم حد الثمانية عشر ولم تتجاوز الستون عاماً، وتبين من خلال الفحوصات الطبية أنهم عاجزون عن شغل وظيفة، بالإضافة إلى الأولاد دون سن الثامنة عشر المصابون بإعاقات دائمة وليس لهم مصدر رزق أو عائل.

2. أسرة المسجون: كل الأسر التي تم حبس عائلها بالسجن لمدة تفوق حد الستة أشهر يمكنهم الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي، خاصة إذا لم يتوفر لديهم عائل أو مصدر للرزق.

3. الشيوخ: كل من تجاوز عمره حد الستون عاما وثبت عدم وجود أي عائل له من حقه الاستفادة براتب الضمان الاجتماعي، سواء كان ذكر أو أنثى.

4. الغير متزوجات: بالنسبة للبنات اللاتي وصل عمرهن إلى 18 عاماً ولم يتزوجن ولم يبلغن سن الستين عاما وليس لديهم ما يعولهن او مصدر كافي للرزق، يحق لهن الاستفادة براتب الضمان.

5. السيدات المهجورات: كل السيدات اللواتي تخلي عنهن أزواجهن لمدة عام أو أكثر وليس لهم مصدر دخل ثابت وكافي أو موطن يمكنهم الاستفادة بالضمان من خلال تقديم إثبات المهجر بمستند رسمي.

6. المطلقات: لكل المطلقات اللاتي لم يتجاوز عمرهن الستون عاماً وليس لهم مصدر للرزق أو معيل يمكنهم الاستفادة بالضمان.

7. الأرامل: من حق الأرامل الحصول على راتب الضمان بشرط ألا يزيد عمرها عن 60 عاماً ولم تتزوج بعد وفاة زوجها وليس لها معيل.

8. اليتامي: الأولاد الذين توفي والدهم ولم تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، أو مجهولى الأب من حقهم الحصول على راتب الضمان، وكذلك الحال لمن تجاوزوا سن الثمانية عشر عاماً وثبت أنهم يدرسون بانتظام في مدارس ومعاهد نظامية.