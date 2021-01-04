حالة الطقس اليوم في السعودية الاثنين 4-1-2021 الأمطار الرعدية تسقط على عسير وبعض المناطق

يتساءل الكثيرون عن حالة الطقس اليوم في السعودية الاثنين 4-1-2021 وهذا بعدما تأكد أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن وجود تغيرات ملحوظة سوف تضرب بعض المناطق والمحافظات خلال الساعات المقبلة، مطالبًا من كل المواطنين بضرورة توخي الحذر وضرورة التعامل مع تلك التغيرات بجدية والالتزام بالتعليمات وخاصة عند القيادة على الطرق السريعة في ساعات الليل الأخيرة.

حالة الطقس اليوم في السعودية الاثنين 4-1-2021

قالت مصادر مسؤولة في المركز الوطني للأرصاد صباح اليوم الاثنين، بأن الأمطار الرعدية سوف تسقط بغزارة خلال الساعات المقبلة على منطقة عسير، وسوف تكون تلك الأمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حد وصف مسؤولي مركز الأرصاد بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت التقارير الرسمية إلى إمكانية ظهور شبورة مائية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة خلال ساعات الصباح الأولى، ولذا يتوجب على الجميع محاولة عدم القيادة خلال الفترة التي تنشط فيها الشبورة المائية على هذه الطرق.

سقوط الأمطار الرعدية على عسير وأبها

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في بيان له حول حالة الطقس اليوم في السعودية الاثنين 4-1-2021 من سقوط الأمطار بصورة كثيفة خلال الساعات المقبلة وذلك على مناطق أبها وعسير وكذلك على بعض المناطق الأخرى على غرار الحرجة وبلقرن وخميس مشيط وظهران الجنوب، وكذلك على معظم الطرق السريعة، مشددًا على كون سقوط الأمطار قد يستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين الموافق الرابع من يناير الجاري.

ولذا يجب على جميع المواطنين توخي الحذر وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في تلك المناطق ومحاولة عدم التواجد في الأماكن المفتوحة عند سقوط الأمطار الرعدية على تلك الأنحاء خلال الساعات المقبلة، وكذلك تجنب قيادة السيارات والمركبات على الطرق السريعة لحين انتهاء هذه الظروف المناخية المضطربة في بعض المحافظات والمناطق بالمملكة العربية السعودية.