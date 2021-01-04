موعد صرف حافز ساند للسعوديين وشروط الإستفادة من دعم نظام ساند

موعد صرف حافز ساند للسعوديين المشمولين ضمن مبادرة ساند لدعم الكثير من المواطنين من المتعطلين عن العمل، نظام تأمين ساند هو تعويض أو مخصص مالي تمنحه الدولة لدعم العامل السعودي المتعطل عن العمل، وذلك ضمن إحدى مبادرات المملكة والهادفة إلى رعاية العامل السعودي وأسرته أثناء فترة تعطله عن العمل لظروف خارجة عن إرادته، نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أو البطالة يمكنك التقديم فيه خلال فترة 90 يوم، وبدأ العمل بنظام ساند وصرف الحافز الشهري للفئات المشمولة بالدعم منذ 1435 هجرية، وهو يختلف عن الدعم الشهري المخصص لبرنامج حافز الممتد لمدة عام والذي يستهدف الباحثين عن عمل من المواطنين بشكل عام، لذا فإذا كنت من المتعطلين عن العمل فسوف تستفيد من خلال هذا التقرير في معرفة موعد صرف حافز ساند وشروط الاشتراك في نظام ساند وكافة التفاصيل المتعلقة بمبادرة التأمين ضد التعطل عن العمل.

موعد صرف حافز ساند 1442 للسعوديين

لمعرفة موعد صرف حافز ساند عليك تسجيل الدخول على موقع طاقات، وذلك عبر إدخال اسم المُستخدم وكلمة السر ثم إدخال الكود الظاهر على الشاشة، وفي أعلى الموقع نرى خانة (برامجنا) يتم الضغط عليها ثم إختيار (جميع البرامج)، ويتم إختيار برنامج دعم ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل، ويتضح من خلال استخدام الخدمة أنه سوف يتم صرف حافز ساند المخصص لشهر جمادي الآخر أو بمعنى آخر راتب شهر فبراير يوم الإثنين 19-06-1442هـ الموافق (2021-02-1م)، كما أن موعد نزول دعم ساند المخصص لشهر رجب أو راتب شهر مارس سوف يكون في يوم الإثنين 17-07-1442هـ الموافق (2021-03-1م) ، وسنلاحظ أن موعد الصرف تقريبا كل يوافق الأول من كل شهر ميلادي.

الاستعلام عن أهلية استحقاق دعم ساند

لمعرفة موعد صرف حافز ساند يجب معرفة حالة الأهلية والتي تتضمن خمس حالات مختلفة، الأنواع الثلاثة الأولى وهي مُتقدم ومُلتحق ومؤهل وتعني أن طلبك يخضع للإطلاع أو قيد المراجعة، ولكن إذا ظهرت الحالة غير مؤهل أو مقصي فهذا يعني أن هناك مشكلة في الحساب الخاص بك، وتخضع حالة المشترك في نظام ساند للتغيرات التالية:

في حالة ظهور أن حالة الطلب الخاصة بك مُتقدم فهذا يعني أن طلبك قيد المُراجعة من قبل مؤسسة التأمينات، وتستغرق فيما يتراوح بين 90 إلى 120 يوم عمل، ويصل الرد مع بداية كُل شهر ميلادي. بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه هذا لا يعني صرف الحافز ولكن يعني تغيير حالتك من مُتقدم إلى مُلتحق. في حالة ظهور حالتك كمُلتحق كُل ما عليك هو التحديث عبر تسجيل الدخول بشكل أسبوعي وباستمرار فيما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشه. يتم تغيير الحالة خلال تلك الفترة تلقائيا من مُلتحق إلى مؤهل وهذا يعني صرف الحافز على الفور، حيث يستغرق الحافز ليتم صرفة فيما يتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهُر.

شروط الحصول على دعم ساند

وضعت المملكة عدة شروط للشخص المُتقدم للحصول على دعم ساند ضد التعطل عن العمل وأهمها الأتي:

يجب أن يكون المتقدم بطلب الاشتراك في ساند مواطن سعودي الجنسية.

يجب على المُتقدم أن يكون قد أكمل المُدة المُحددة في عمله قبل التعطل.

يجب أن يكون الشخص في حالة تعطٌل عن العمل لسبب خارج عن إرادته.

يجب على المُتقدم ألا يكون قد تم فصله عن العمل.

يجب على المُتقدم ألا يكُن لديه دخل أخر.

يجب على المُتقدم ألا يتجاوز عمره 59 عام.

يجب على المتقدم أن يكون لديه قدرة على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.

يجب على المُتقدم الالتزام التام بالتدريب الذي قد تقوم الوزارة بتحديده.

حالات يتم فيها وقف صرف حافز ساند على الفور

يتم وقف صرف حافز ساند على الفور إذا تحققت في المشترك في النظام أي من الحالات التالية:

يتم وقف صرف حافز ساند في حالة وفاة المشترك لا قدر الله.

في حالة إذا كان لدى المُتقدم دخل أخر.

في حالة إذا لم يعُد الشخص قادر على العمل.

يتم وقف صرف الحافز إذا لم يعُد الشخص مُسجل لدى الوزارة أو لم يبحث عن العمل بكل جدية.

في حالة عدم الالتزام بالتدريب التي قد تفرضه الوزارة بدون عُذر .

في حالة بلوغ الشخص سن الستين من عُمره.

آلية صرف مخصص التأمين ضد التعطل عن العمل

يتم صرف حافز ساند بقيمة 60 % من متوسط الأجر الشهري وذلك عن كل شهر ولمدة 3 أشهر منذ تاريخ التعطُل عن العمل، وبعد مرور الثلاثة أشهر يتم صرف مبلغ 50 % من متوسط الأجور الشهرية، حيث يصل الحد الأقصى لمبلغ التعويض إلى 9000 ريال في الثلاثة شهور الأولى، ومبلغ 7500 ريال سعودي عن الأشهر التي تلي الثلاثة شهور الأولى وحتى الشهر الثاني عشر وهو موعد نهاية الدعم للمشترك الواحد، حيث أن التعويض للمرة الأولى يجب ألا تقل فترة عمل المُتقدم عن 12 شهر.