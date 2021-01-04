جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2020-2021 بعد فوز برشلونة واتليتكو مدريد

اختلف جدول ترتيب الدوري الأسباني موسم 2020-2021 بعد الانتصارات التي حققها كلًا من برشلونة وإتليتكو مدريد خلال مباريات يوم الأمس في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الليجا الاسبانية والتي تشهد هذا الموسم صراع كبير على صدارة البطولة بين ريال مدريد وبين جاره اتليتكو مدريد والذي يبدو أنه يطمح في الحصول على لقب البطولة الإسبانية خلال الموسم الجاري تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2020-2021

نجح أتليتكو مدريد في الصعود إلى جدول الترتيب في بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم، وذلك بعدما حقق انتصار صعب للغاية في مباراته الماضية أمام نادي الافيس بهدفين مقابل هدف واحد في الثواني الأخيرة بعدما تمكن سواريز من تحقيق هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليصبح اتليتكو مدريد هو متصدر الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 38 نقطة متفوقًا على صاحب المركز الثاني ريال مدريد برصيد 36 نقطة.

ويمكن الآن متابعة جدول الترتيب الكامل لبطولة الدوري الإسباني وذلك على النحو التالي:



# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 15 12 2 1 23 6:29 23 38 2 ريال مدريد 17 11 3 3 21 15:30 15 36 3 ريال سوسييداد 18 8 6 4 20 13:27 14 30 4 فياريال 17 7 8 2 21 17:22 5 29 5 برشلونة 16 8 4 4 22 15:30 15 28 6 إشبيلية 15 8 3 4 23 11:18 7 27 7 غرناطة 16 7 3 6 22 25:19 -6 24 8 سيلتا فيغو 17 6 5 6 21 24:22 -2 23 9 أتلتيك بيلباو 17 6 3 8 21 19:19 0 21 10 ريال بيتيس 17 6 2 9 21 31:20 -11 20 11 إيبار 17 4 7 6 21 16:14 -2 19 12 قادش 16 5 4 7 22 20:11 -9 19 13 ليفانتي 16 4 6 6 22 23:21 -2 18 14 ديبورتيفو ألافيس 17 4 6 7 21 20:15 -5 18 15 بلد الوليد 17 4 6 7 21 24:16 -8 18 16 خيتافي 16 4 5 7 22 17:12 -5 17 17 إلتشي 15 3 7 5 23 18:13 -5 16 18 فالنسيا 16 3 6 7 22 24:22 -2 15 19 أوساسونا 16 3 5 8 22 25:15 -10 14 20 هويسكا 17 1 9 7 21 26:14 -12 12

برشلونة يفوز ويصعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021

نجح نادي برشلونة في تحقيق انتصار هام على حسابه منافسه نادي ويسكا على أرضية ملعب الأخير بهدف وحيد سجله لاعب خط الوسط الهولندي “فرانكي دي يونج” ليرتفع رصيد برشلونة من النقاط إلى النقطة رقم 28 ويصبح على بعد 8 نقاط كاملة من غريمه وخصمه اللدود نادي ريال مدريد والذي وصل إلى النقطة رقم 36 ولكن الأخير لعب مباراة أكثر من برشلونة، بمعنى إن الفريق الكتالوني لو حقق الانتصار في تلك المباراة سيصبح الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني ريال مدريد نحو 5 نقاط فقط.

الجدير بالذكر بأن أتليتكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لهذا العام لا زال يملك مباراتين أقل من ريال مدريد، أي إن الاتليتكو لو حقق الانتصار في هذه المباريات سوف يبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بنحو 8 نقاط كاملة عن ريال مدريد.