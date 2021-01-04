خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين من المنزل من خلال بوابة مصر الرقمية

خطوات إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين المصريين، حيث أعلن علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بفتح باب إضافة المواليد الجديدة، وهناك العديد من المواطنين يرغبون في إضافة أبنائهم على بطاقات التموين للاستفادة من السلع التموينية والخبز.

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

بعد إعلان وزير التموين عن إمكانية إضافة المواليد الجديدة زاد البحث من قبل المصريين عن خطوات الإضافة وكيفية إضافة المواليد، وقد صح علي مصلحي عن خطوات إضافة المواليد الجديدة 2021 وهي:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية، أو بوابة دعم مصر.

تسجيل الدخول برقم الهاتف المسجل على البوابة والرقم السري.

إذا لم يكن لديك حساب على الموقع يرجي تسجيل حساب برقم هاتف مسجل ببطاقة رقم قومي وإدخال اسم الأم والرقم القومي.

اختيار من الخدمات الحكومية خدمة التموين.

الضغط على ضم أفراد أسرتي.

اختيار أبدأ الخدمة.

تظهر قائمة بأسماء الأفراد المتواجدين بالفعل على البطاقة وكافة بيانات صاحب البطاقة.

الضغط على المربع جانب كلمة موافق على الشروط والأحكام والضغط على كلمة التالي.

تظهر قائمة بها أسماء أسرتك الغير مضافين.

تجد أشخاص أسمائهم مظلله باللون الأصفر ولا يمكن إضافة تلك الأشخاص للبطاقة.

تحديد أسم الشخص المراد إضافته والغير مظلل باللون الأصفر وتحديد سبب الضم.

وكتابة أسم المولود الرباعي أو الشخص المراد إضافته بالخانة المخصصة له.

وإدخال الرقم القومي المتواجد بالبطاقة الشخصية إذا كان شخص بالغ أو المتواجد بشهادة الميلاد إذا كان طفل.

وتوضيح صلة القرابة وسبب الضم والضغط على التالي.

وتتبع الطلب من خلال الموقع.

وقامت وزارة التموين بإطلاق موقع مصر الرقمية الإلكتروني بعد ظهور جائعة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصا منها على التقليل من التجمعات بالإدارات الحكومية لتجنب إصابة المواطنين، ووفرت الكثير من الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع كما أطلقت بوابة دعم مصر، ويمكن من خلال الموقع إصدار بدل تالف لبطاقة التموين، أوإصدار بطاقة تموين جديدة، أو ضم أو فصل فرد من أفراد الأسرة، وذلك بشكل مجاني تمام، لكن في حالة إصدار بطاقة تموين جديدة أو بدل تالف وتحديد الاستلام بالمنزل يتم دفع مبلغ التوصيل.