مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

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