فلسطين تسجل 1.009 إصابات جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافى من كورونا فى فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 113 مريضًا فى غرف العناية المكثفة، بينهم 23 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعى.

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