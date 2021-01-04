جدة - نرمين السيد - فى خطوة استفزازية جديدة، أطلق الجيش التركى مناورات وتدريبات عسكرية فى 3 مواقع مختلفة بالبحر المتوسط بداية من اليوم وحتى 8 يناير، جاء ذك خلال خبر عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوة استفزازية جديدة.. الجيش التركى يجرى تدريبات عسكرية بالمتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.