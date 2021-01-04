ستشحن إلى كل العالم باستثناء المملكة المتحدة.. الشركات الأوروبية تقاطع بريطانيا بعد بريكست

قال بعض بائعي التجزئة المتخصصين عبر الإنترنت في مختلف دول الاتحاد الأوروبي إنهم لن يسلموا بعد الآن إلى عناوين في المملكة المتحدة بسبب التغييرات الضريبية على أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة "داتش بايك" لقطع غيار الدراجات، إنه من الآن فصاعدًا، ستشحن إلى كل دولة في العالم باستثناء المملكة المتحدة، وذكرت على موقعها على الإنترنت "نحن مجبرون بموجب السياسة البريطانية على التوقف عن التعامل مع العملاء البريطانيين".

وقالت شركة أخرى، Beer On Web ومقرها بلجيكا، إنها تتجنب الآن المملكة المتحدة "بسبب إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة''.

والشركات غاضبة لأنها تواجه الآن تكاليف أعلى وزيادة البيروقراطية من أجل الامتثال لسلطات الضرائب في المملكة المتحدة، بعد وداع بريطانيا للسوق الموحدة.

وتستعد المملكة المتحدة لفترة "وعرة" مع ظهور قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، وتأتي التحركات في أعقاب التغييرات في قواعد ضريبة القيمة المضافة التي أدخلتها هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية HMRC في 1 يناير.

ويتم الآن تحصيل ضريبة القيمة المضافة في نقاط البيع بدلًا من نقطة الاستيراد، وهو تغيير تقول هيئة HMRC أنه سيضمن معاملة البضائع من دول الاتحاد الأوروبي ودول خارج الاتحاد الأوروبي بنفس الطريقة.

وهذا يعني بشكل أساسي أنه من المتوقع أن يقوم تجار التجزئة في الخارج الذين يرسلون بضائع إلى المملكة المتحدة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة وحسابها إلى HMRC إذا كانت قيمة البيع أقل من 150 يورو (135 جنيهًا إسترلينيًا).

و"لتوفير هذه الخدمة ، تعتزم هيئة الجمارك البريطانية فرض رسوم على كل شركة في العالم في كل دولة في العالم تصدر إلى المملكة المتحدة،" وفقا لموقع داتش بايك لقطع غيار الدراجات على موقعه على الإنترنت.

واضاف "من الواضح أن هذا أمر سخيف بالنسبة لدولة واحدة ، لكن تخيل لو أن كل دولة في العالم لديها نفس الفكرة".

وإذا قررت كل دولة أن تتصرف بنفس الطريقة ، فسيتعين علينا دفع 195 رسومًا كل عام ، ومواكبة التغييرات في قانون الضرائب لـ 195 دولة مختلفة ، والاحتفاظ بالحسابات نيابة عن 195 دولة مختلفة وتقديم المدفوعات إلى 195 ضريبة مكاتب في 195 دولة مختلفة ، واقفز عبر كل الأطواق المطلوبة لإثبات أننا كنا نفعل كل هذا بأمانة ودون أي خطأ، حسب موقع الشركة الهولندية

وتابعت إن لديها العديد من العملاء داخل المملكة المتحدة وتود أن تكون قادرة على التجارة معهم.

وأضافت الشركة "عدم القدرة على إرسال طرود إلى المملكة المتحدة لا يخدم بأي شكل من الأشكال لصالحنا وليس هذا ما أردناه".

إذا كنت غاضبًا من هذا الأمر ، وربما تكون كذلك ، فيرجى الاتصال بالممثل المنتخب في المملكة المتحدة.