وجه رسالة لـ بايدن.. الاتحاد الأوروبي يكرر تحذيره لإيران بسبب أنشطتها النووية

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إيران من مغبة عدم امتثالها بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي لقناة "العربية" إن "قرار إيران رفع تخصيب اليورانيوم له عواقب وخيمة"، مشددًا على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأضاف المسئول الأوروبي "يجب على إيران الالتزام بتعهداتها النووية"، مشيرًا إلى أن بروكسل ستطلع على تقرير الوكالة الذرية للتأكد مما تقوم به إيران.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في أن يعيد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بلاده إلى الاتفاق النووي، داعيًا في الوقت ذاته طهران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية.