السفير الربيع: دعم السيسي من أهم أسباب إنشاء أكبر جهاز لتسويق وتطوير المنتجات العربية

أعلن المشاركون فى الجمعية العمومية للجهاز العربى للتسويق اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات تأسيس أكبر جهاز لتسويق وتطوير المنتجات العربية والذى يعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالإضافة إلى إعلان تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة أشرف رشاد عضو مجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن وترشيح المهندس يسرى المغازى أمينا عاما للجهاز ونزار السيسى المدير التنفيذى.

وخلال كلمته أمام الاجتماع التأسيسى الأول للجهاز العربى للتسويق، أكد السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن خروج الجهاز للنور وسط كوكبة من قادة الاقتصاد فى مصر والعالم العربى يشكل بداية حقيقية للنهوض بالمنتجات العربية الجهاز العربي للتسويق بصفة الجهاز كيان اقتصادى عربي جديد يأتى تحقيقًا للتكامل والتعاون الاقتصادى بين دول الوطن العربي.

وأضاف السفير الربيع أنه يجب أن يكون لدينا صناعة عربية قادرة على المنافسة الجادة وأن احتضان مصر للعمل العربى المشترك وخاصة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتقديم الرئيس عبدالفتاح السيسى كافة أنواع الدعم للعمل العربى المشترك هو من أسباب قيام الجهاز العربى للتسويق الذى يعد المحرك الرئيسى لعجلة التجارة العربية البينية وتحريك الفوائد العربية المتاحة لسد العجز فى سلع الفجوة بين الدول العربية.

من جانبه أكد النائب أشرف رشاد رئيس الجهاز العربى للتسويق أهمية الجهاز العربى للتسويق فى الوقت الحاضر وخاصة أن الجهاز سوف يساعد الشركات العربية فى الوطن العربى فى تسويق جميع منتجاتها وخدماتها فى الأسواق العربية والعالمية من خلال قاعدة معلومات تضم كافة الشركات والمنتجات العربية وإقامة شراكات عربية وإقامة صناعات عابرة للدول العربية تستطيع المنافسة فى الأسواق العربية والعالمية، مشيرا إلى أن هناك خطط وبرامج مستقبلية ستعمل على تفعيل دور الجهاز من خلال تحقيق أهدافه واختصاصاته للوصول إلى محددات نجاحه، مؤكدا أن الجهاز سيضع ضمن استراتيجياته تحديث القاعدة الصناعية للمشروعات العربية المشتركة سواء القائمة أو المستهدفة وتحقيق زيادة ملموسة فى الإنتاج العربى بكافة القطاعات وسد احتياجات الدول العربية وتحقيق التكامل التجارى بينها.

وأكد المهندس يسرى المغازى أمين عام الجهاز العربى للتسويق أن دور الجهاز يقوم على تفعيل العمل الاقتصادى العربى للمشترك فى تعزيز التجارة العربية البينية من خلال الجهاز عن طريق ضمان الوصول إلى الأسواق العربية من أجل توفير متطلبات التنمية السلعية مطالبا ببذل كافة الجهود من أجل النهوض بإنشاء أكاديمية عربية تكنولوجية للتسويق لخدمة الدول العربية.