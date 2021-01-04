أول رد من كوريا الجنوبية على احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نفت الشركة المشغلة لناقلة النفط الكورية الجنوية المحتجزة لدى إيران، مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن تلويث المياه في الخليج.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن مسئول في شركة "دي ام شيبينج" المشغلة للناقلة المحتجزة قوله إن السلطات الإيرانية اتصلت بطاقم السفينة أثناء إبحارها ولم يتم رصد أي تلوث بيئي.

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني صعد إلى السفينة حوالي الساعة 4 ونصف، واحتجزوا الناقلة بحجة إجراء فحوصات في المياه الإيرانية.

وأوضح أن قبطان السفينة سألهم "لماذا يتعين علينا الذهاب لإجراء الفحص"، لكنه لم يحصل على أي جابة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن ناقلة النفط التي كانت تبحر في مياه الخليج، تتجه نحو أحد الموانئ الإيرانية بناء على طلب السلطات في طهران.

وذكرت الوزارة أنها تواصلت مع الطاقم وهو بخير، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة.

ويوجد على متن الناقلة 30 من أفراد الطاقم، بينهم 5 كوريين و11 من ميانمار، وإندونيسيين اثنين وفيتناميين.

فيما أعلنت وزارة الدفاع رسال وحدة مكافحة قرصنة بحرية إلى مضيق هرمز بعد أن استولت إيران على الناقلة الكورية واعتقلت طاقمها.

كان الحرس الثوري الإيراني، أعلن اليوم الاثنين، توقيف ناقلة نفطية في مياه الخليج واعتقال طابمها بحجة انتهاكها القوانين البيئية، وحمل 7 آلاف ومائتي طن من الإيثانول.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن الحرس الثوري احتجز الناقلة الكورية بسبب تلويثها مياه الخليج، حيث جرى اقتيادها إلى أحد الموانئ الإيرانية.