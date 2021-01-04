أول رد من أمريكا بعد رفض بريطانيا تسليم مؤسس ويكيليكس

علقت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، على قرار القضاء البريطاني برفض تسليم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، مارك رايموندي، في بيان، إن واشنطن مستمرة في البحث عن تسليم جوليان أسانج، رغم قرار القضاء البريطاني، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضافت العدل الأمريكية: "بينما نشعر بخيبة أمل شديدة في قرار الحكمة النهائي، لكننا سعداء بفوز الولايات المتحدة في كل نقطة قانونية أُثيرت في هذا الصدد".

وتابعت: "المحكمة رفضت على وجه الخصوص جميع إدعاءات السيد أسانج بشأن الدوافع والجرائم السياسية والمحاكمة العادلة وحرية التعبير.. سنواصل سعينا إلى تسليم السيد أسانج إلى الولايات المتحدة".

وكان القضاء البريطاني رفض تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة خشية قيامه بالانتحار في حال تم ذلك.

يُذكر أن مؤسسة أسانج الشهيرة بالتسريبات، هي المسؤولة عن تسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات، هيلاري كلينتون، عام 2016، وكان لذلك التسريب أثرًا في خسارتها الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.